Salernitana-Spezia, la Metropolitana resterà aperta: ecco gli orari

In occasione dela partita tra Salernitana-Spezia, in programma questa sera, allo stadio Arechi, la metropolitana resterà in funzione. Garantito, dunque, il regolare servizio ai passeggeri con partenza ultima corsa dallo stadio cittadino verso Salerno centro alle ore 22.32.

Contemporaneamente, dalle ore 18, è stato interdetto il transito per il varco Arechi (lato ospedale Ruggi d’Aragona).