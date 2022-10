Salernitana-Spezia, scatta il piano traffico: ecco tutti i divieti

Piano traffico per la partita Salernitana-Spezia, in programma sabato 22 ottobre alle ore 15. Il settore mobilità ha preso atto della nota della Questura ed ha predisposto un piano traffico per rendere agevole l'afflusso e il deflusso dei tifosi ed evitare problematiche di ordine pubblico.

Le disposizioni

L'ordinanza dispone il divieto di sosta e femata a partire dalle ore 7 nel piazzale Bottiglieri, via Degli Uffici Finanziari, Via Dei Carrari, via Prudenza, via Fangarielli, viale Pastore, viale Giacumbi, area di parcheggio riservata alla tifoseria ospite, area di parcheggio antistante il complesso The Space e l'area antistante Novotel. Le stesse arterie, sottopasso di San Leonardo compreso, saranno chiuse al traffico.

Gli altri provvedimenti

- Dalle 12 (e fino all'avvenuto deflusso degli spettatori) divieto di transito pedonale presso il sottopasso di San Leonardo, il sovrappasso di via Dei Carrari, via Fangariellli, angolo via degli Uffici Finanziari. Dalle 12.30 fino alle 15 senso unico di circolazione con direzione di marcia occidente-oriente su via Allende (tratto rotatoria Novotel - Viale Schiavone).



- Dalle 12.30 alle 15 i veicoli in uscita da viale De Mario e viale Schiavone hanno obbligo di svolta a sinistra.



- Dalle 12.30 alle 15, inoltre, è istituito per i veicoli provenienti da via Generale Clark con direzione oriente, giunti all'altezza della rotatoria Novotel, l'obbligo di proseguire diritto sulla via Allende.



- Dalle 16.15 e fino all'avvenuto deflusso della tifoseria i veicoli provenienti da via Lungomare Colombo con direzione oriente, giunti all'atezza della traversa Romano, hanno l'obbligo di svolta a sinistra eccetto i residenti.