Salernitana-Udinese: biglietti esauriti, Piero De Luca propone un maxischemo

“I biglietti della gara Salernitana- Udinese sono finiti nel giro di un’ora ed in città c’è un entusiasmo dilagante che cresce con il passare delle ore. Molti tifosi però non sono riusciti ad acquistare il ticket per la gara più importante della stagione e tanti, tra loro, sono quelli che hanno sempre accompagnato la Salernitana sia nelle gare casalinghe che in trasferta".

Lo ha osservato l'onorevole del Pd, Piero De Luca: "Per questo motivo, solleciterò l’amministrazione Comunale a verificare la possibilità di posizionare un maxi schermo per consentire a tutti di poter assistere alla gara in condizioni di massima sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza sanitaria”, ha concluso.