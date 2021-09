C'è Salernitana-Verona all'Arechi, corse ridotte e fermate metro soppresse

La partita è con il bollino rosso sul fronte ordine pubblico. Per disposizioni della Questura, saranno chiuse al transito veicolare - e in alcuni casi pure quello pedonale - le strade intorno allo stadio ma sarà soppressa anche la fermata metro Arechi. Arbostella diventa capolinea

C'è Salernitana-Hellas Verona allo stadio Arechi, la partita è con il bollino rosso sul fronte ordine pubblico, a causa dell'atavica rivalità che separa le tifoserie e la mobilità subirà contraccolpi.

Metropolitana

Per disposizioni della Questura, saranno chiuse al transito veicolare - e in alcuni casi pure quello pedonale - le strade intorno allo stadio ma sarà soppressa anche la fermata metro Arechi. Arbostella diventa capolinea. La partita avrà inizio alle ore 18.30. Dalle ore 15.30 alle ore 21.30, dunque, sulla linea Metropolitana Salerno-Arechi la circolazione dei treni è sospesa tra le stazioni di Arbostella e Arechi. I treni da e per Salerno avranno origine e termine corsa nella stazione di Arbostella e la stazione di Arechi sarà chiusa al pubblico. Primi treni dopo la riapertura: ore 21.35 da Salerno, ore 22.05 da Arechi.