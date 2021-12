Tragedia di Natale a Salerno: uomo stroncato da malore in auto

Un uomo di 70 anni è stato trovato privo di vita nella sua auto in Via Nicolodi a Salerno. Secondo una prima ricostruzione l’anziano originario di Serino, una volta entrato in auto per far rientro a casa, avrebbe accusato un malore che non gli ha lasciato scampo dopo aver partecipato ad un pranzo di natale insieme con alcuni familiari e parenti.

Sul posto l’ambulanza del 118 con i sanitari che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo e le forze dell’ordine.