Istigò padre ad abusare dei figli, indagine archiviata per un anziano

Avrebbe istigato - dietro falso nome - un americano ad abusare sessualmente dei figli, minorenni, di solo 10 anni, promettendogli in cambio dei filmati a luci rosse. Dietro quel falso nome si nascondeva un 72enne salernitano, che nel 2019 fu arrestato per il possesso di materiale pedopornografico. Circostanze che gli erano valse già una condanna a sei anni - riduzione in Appello - ma anche una nuova denuncia. Per la quale, ora, la sua posizione è stata archiviata

Le nuove accuse

Nel ritrasmettere le carte alla Procura, il tribunale dispose di indagare anche per concorso in abusi sessuali su minori. Il gip ha però archiviato il fascicolo, separando l'istigazione dell'uomo con il delitto di abusi nei riguardi dei figli di quell'uomo straniero, contattato attraverso la rete. Dall'acquisizioni di mail e messaggi, l'uomo avrebbe insistito per spingere l'uomo ad abusare dei figli, così come confermato da quest'ultimo, dietro la promessa di invio di materiale pedopornografico. Tuttavia, per quegli abusi gli elementi di prova non sono stati sufficienti per ritenere valido l'inizio di un nuovo processo. L'uomo fu segnalato dalla polizia inglese dopo un'indagine attraverso una serie di profili, a lui riconducibili. Ha anche dei precedenti per fatti simili, legati al possesso di quel tipo di materiale.