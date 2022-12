Accoltella il padre di 95 anni dopo un litigio a Salerno: è grave

Paura, nel pomeriggio di oggi, nel rione Carmine a Salerno, dove un anziano di 95 anni è stato colpito con un coltello da cucina dal figlio di 65 anni al termine di una lite furibonda.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno trasportato d’urgenza la vittima all’azienda ospedaliera universitaria “Ruggi d’Aragona” dov’è ricoverata in gravi condizioni. Nel plesso di via San Leonardo anche il figlio, rimasto ferito nella colluttazione e sorvegliato dai carabinieri. Le indagini su quanto accaduto sono in corso.