Uomo accoltellato dopo una lite a Pastena: arrestato un 43enne salernitano

E’ stato denunciato l’autore dell’accoltellamento verificatosi, mercoledì sera, in via Rocco Cocchia a Salerno. Dopo fitte e incessanti indagini, i carabinieri hanno identificato un 43enne del posto: è accusato di aver ferito con un coltello un 52enne dopo una lite avvenuta nei pressi di un bar. Una lite scoppiata per motivi ancora in corso di accertamento.

L’uomo finito è in manette risulterebbe indagato per il rogo del treno su cui il 24 maggio 1999 viaggiavano i tifosi della Salernitana dopo la partita con il Piacenza.