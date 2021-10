"Sostegno elettorale in cambio di appalti": le accuse a Savastano e Napoli, il legame tra Comune e Cooperative

Emergono nuovi dettagli relativi al'inchiesta a della Procura della Repubblica di Salerno che, questa mattina, ha provocato un vero e proprio terremoto politico a Palazzo di Città. Tra i big coinvolti troviamo il consigliere regionale di Campania Libera, fedelissimo del governatore De Luca, Nino Savastano, sottoposto agli arresti domiciliari insieme al dirigente del settore Ambiente del Comune di Salerno Luca Caselli. Tra gli indagati, invece, lo stesso sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli e personaggi di spicco, come l'ex presidente di Salerno Pulita, Antonio Ferraro e un ex dirigente del Comune, anch'egli fedelissimo di De Luca, Felice Marotta.

Le accuse a Savastano

Sostegno elettorale in cambio dell'affidamento degli appalti banditi dal Comune di Salerno. Questo l'accordo ipotizzato dalla Procura di Salerno tra Nino Savastano, consigliere regionale salernitano del gruppo "Campania Libera", e Fiorenzo Zoccola, gestore di fatto di diverse altre cooperative che avevano in gestione la manutenzione ordinaria e conservativa del patrimonio del Comune di Salerno. Nell'ordinanza emessa dal gip di Salerno Gerardina Romaniello si parla di "un consolidato accordo corruttivo" tra Savastano e Zoccola, con il consigliere regionale, ex assessore del Comune di Salerno, che "stabilmente asserviva le funzioni pubbliche agli interessi personali propri e del privato in cambio del sostegno elettorale assicuratogli da Zoccola, garantendo a quest'ultimo l'affidamento degli appalti banditi dal Comune di Salerno aventi ad oggetto servizi pubblici alle societa cooperative sociali riferibili a! privato e ai suoi sodali". In particolare, Fiorenzo Zoccola, "a fronte della promessa di procurare a Savastano sostegno politico e voti in vista delle elezioni regionali del settembre 2020, otteneva da parte del pubblico ufficiale Ia promessa dell'aggiudicazione e della proroga degli affidamenti degli appalti di servizi pubblici banditi dal Comune di Salerno, appannaggio esclusivo delle societa cooperative gestite dal medesimo ovvero dai suoi sodali". Alle elezioni regionali del 2020 Nino Savastano, candidato nella circoscrizione Salerno con la lista "Campania Libera", emanazione del movimento politico fondato dal presidente della Regione Campania De Luca, ha ottenuto 16.587 preferenze, risultando il candidato più votato della lista nell'intero territorio regionale.

Il legame con le cooperative

Turbata libertà degli incanti con l'aggravante dell'abuso d'ufficio. Questo il reato contestato al sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, nei confronti del quale non è stata emessa alcuna misura cautelare. La vicenda che vede coinvolto il primo cittadino salernitano, insieme al suo collaboratore Felice Marotta, riguarda l'affidamento del servizio di noleggio di un automezzo lavastrada indetto dall'amministratore unico della società "Salerno Pulita", Antonio Ferraro. Secondo gli investigatori, il sindaco ed altri si sarebbero attivati per favorire la cooperativa sociale "Terza dimensione". Fiorenzo Zoccola, di fatto gestore della cooperativa e nei confronti del quale è stata eseguita la misura della custodia cautelare in carcere, avrebbe chiesto a Marotta di intercedere presso l'amministratore della società "Salerno Pulita", Ferraro. Napoli e Marotta, secondo la ricostruzione contenuta nell'ordinanza, si sarebbero quindi attivati convocando Ferraro negli uffici comunali e sollecitandolo affinché soddisfacesse l'esigenza espressa da Zoccola. A quest'ultimo sarebbe stata riferita l'esistenza di un'altra offerta, permettendogli così di presentare a sua volta un'offerta migliore che gli permettesse di aggiudicare l'affidamento alla cooperativa sociale "Terza dimensione".