Acquazzone improvviso si abbatte su Salerno: rami spezzati e allagamenti

Un rapido acquazzone si è abbattuto, nel pomeriggio di oggi, su Salerno, e una grandinata ha interessato, poco prima delle 17, il centro città.

I disagi

Non si registrano particolari danni, se non rami spezzati e qualche allagamento con la comparsa di fango, in particolare nel quartiere Carmine e in qualche rione collinare. Disagi, invece, per i tanti bagnanti presenti oggi sulle spiagge che hanno dovuto lasciare in fretta gli arenili. Già dalle 18, poi, è tornato il sereno.