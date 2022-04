Sospesi lavori di ampliamento pista all'aeroporto di Salerno, Ronghi (Cnal): “Nessuno dice il perché”

"La Gesac ha sospeso i lavori per l'ampliamento della pista, verso il lato mare, dell'aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi, per le "sorprese" emerse a seguito delle attività di carotaggio. A questo punto, la società e la stessa Regione devono dirci cosa hanno trovato in quei terreni".

La nota

Così il segretario della Confederazione CNAL, Salvatore Ronghi. "Gesac - aggiunge Ronghi - ha sospeso i lavori di scavo nello scalo di Salerno ma non ha spiegato il perche'". "Considerato cha i vertici della societa' aeroportuale di Capodichino rifiutano il confronto con la CNAL - aggiunge Ronghi -, perche' e' un sindacato che non si piega ai "voleri" aziendali e che tutela i lavoratori, soprattutto i piu' deboli, non riusciamo a capire i motivi del blocco dei lavori a Salerno. Per questo chiediamo alla Regione, divenuta "silente" sul tema ,di fare chiarezza e di dissipare eventuali dubbi sul ritrovamento di un'eventuale discarica abusiva o di ordigni bellici , il che farebbe sorgere eventuali ulteriori preoccupazioni".