Agenti della Municipale aggrediti sul lungomare, fermato un venditore abusivo: l'ira della Cgil

Ancora un episodio di violenza sul Lungomare Trieste di Salerno. Oggi pomeriggio, gli agenti della Polizia Municipale hanno notato la presenza di un uomo che aveva sparso su due panchine chincaglieria varia. L’uomo è stato invitato a sgomberare le due panchine, poi si è rifiutato di esibire documenti e ha cercato di impedire agli agenti di avvicinarsi al materiale sparso sulla panchina, spintonandoli. Sul posto è giunta un’altra pattuglia. E, alla vista degli altri caschi bianchi, l’uomo è andato in escandescenza scagliandosi contro gli agenti, i quali hanno dovuto difendersi utilizzando lo spray urticante in dotazione. L’aggressore ha provato poi a scappare, ma è stato prontamente bloccato. Solo la prontezza e la perizia degli agenti ha evitato spiacevoli conseguenze.

La reazione

Su quanto accaduto interviene il segretario della Fp Cgil Antonio Capezzuto: “La situazione sul lungomare è diventata insostenibile e per questo chiediamo all’Amministrazione comunale una scelta chiara e decisa. Gl agenti della Polizia Municipale di Salerno hanno rischiato già fin troppe volte sul Lungomare di Salerno e tutto questo in piena solitudine. Il nostro è un grido d’allarme e siamo consapevoli che non siano i comunicati stampa a risolvere la situazione. L’Amministrazione non può dialogare con i sindacati solo su come garantire gli eventi sportivi e i concerti in città, ma deve mettere in campo politiche di sicurezza e assunzionali atte a tutelare gli operatori. Giovedì mattina ci riuniremo in Assemblea sindacale come Fp Cgil presso il Comando per ascoltare i lavoratori e determinare insieme le prossime azioni da mettere in campo a tutela della loro sicurezza. Siamo ancora in attesa della costruzione della cella di sicurezza presso il Comando di via dei Carrari e di un auto per il trasporto dei fermati. I lavoratori della Municipale vivono ogni giorno sulla loro pelle la problematica della carenza di personale, ormai atavica, e che non vede immediate soluzioni da parte del Comune. Lo diciamo da tempo, serve restituire dignità al Corpo della Polizia Municipale, e questo passa per sicurezza, dotazioni strumentali, vestiario idoneo e anche per una nuova sede che non pensiamo possa continuare a permanere in un luogo più vicino a Pontecagnano che al centro di Salerno. Anche su questo l’Amministrazione langue e non ha alcuna intenzione di immaginare una nuova sede per gli operatori”.