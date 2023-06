Stazione di Salerno, picchiata dipendente di Trenitalia: l'ira della Cgil

Una dipendente di Trenitalia è stata aggredita mentre svolgeva la sua attività lavorativa di customer service presso l’impianto di Csvd di Salerno. La coordinatrice è stata colpita al volto dopo aver negato un proseguimento per condizioni tariffarie inappropriate a due clienti recatosi con modo minaccioso presso gli uffici di Trenitalia. La donna è stata immediatamente soccorsa dai colleghi presenti e trasportata dai sanitari del 118 in ospedale, dov’ è stata giudicata guaribile in 5 giorni.

La denuncia sindacale

Il segretario provinciale Filt-Cgil-Salerno Carmen Morra denuncia in una nota “ripudia fermamente qualsiasi atto di violenza e condanna l’autore del gesto. Episodi come questi, fanno parte di una vertenza su cui abbiamo già scioperato lo scorso 9 settembre 2022 ed abbiamo proclamato una nuova azione di 24 ore per il 13 e 14 luglio. Ancora una volta rimarchiamo la necessità di un intervento risolutivo a tutela della sicurezza e della incolumità delle lavoratrici e dei lavoratori che, con diligenza, quotidianamente prestano un servizio alla collettività, facendosi carico di tutte le responsabilità e i rischi che comporta l’operare front line”.