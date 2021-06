Donna aggredita in centro a Salerno: arrestato uno straniero

L'episodio di violenza si è verificato, nel tardo pomeriggio, all'incrocio tra Corso Garibaldi e via Dei Principati. Sul posto sono giunti i vigili urbani e gli agenti della Polizia Municipale

Momenti di paura, nel tardo pomeriggio, in pieno centro a Salerno, dove – secondo una prima ricostruzione - un uomo originario del Venezuela avrebbe aggredito una donna salernitana (probabilmente la fidanzata) nei pressi dell'incrocio tra Corso Garibaldi e via Dei Principati, all’altezza dell’ex palazzo delle Poste.

L'intervento

Tempestivo l’intervento dei vigili urbani e degli agenti della Polizia di Stato che, vista l'ira smisurata dello straniero, si sono visti costretti ad ammanettarlo al semaforo in attesa di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. La donna, invece, è stata trasportata da un’ambulanza del 118 al pronto soccorso dell’azienda ospedaliera universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” per accertamenti. I poliziotti hanno raccolto la testimonianza dei passanti che hanno assistito attoniti a quella che è ritenuta un’aggressione. Le indagini, comunque, sono tuttora in corso.