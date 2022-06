"Hai occupato lo spazio dei miei tavoli", due gestori di locali arrivano alle mani e finiscono in ospedale

Momenti di tensione, ieri sera, in Piazza Portanova a Salerno, dove si è verificata una violenta lite tra due gestori di locali per il posizionamento dei tavolini esterni.

Il fatto

Secondo una prima ricostruzione al vaglio dei carabinieri, sembrerebbe che il proprietario di un locale che al momento è chiuso avrebbe accusato quello dell’attività vicina di aver invaso il suo spazio con i tavolini. Da qui è nata una discussione dai toni accessi che in poco tempo è degenerata in aggressione fisica. Sul posto, oltre ai militari dell’Arma, sono giunti i sanitari del 118 che hanno condotto i due litiganti, feriti, all’ospedale “Ruggi d’Aragona” per accertamenti. Le indagini per ricostruire dinamica e responsabilità dell’aggressione sono tuttora in corso.