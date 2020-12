Picchiò il nonno per rubargli 170 euro a Cava: 23enne salernitano a processo

Dovrà difendersi in un processo un ragazzo salernitano di 23 anni accusato di aver aggredito il nonno di 82 anni per sottrargli del denaro.

I fatti

Il giudizio immediato è stato disposto dalla Procura di Nocera Inferiore. Nei guai è finito un giovane di Salerno, che - secondo l’accusa - l’8 settembre scorso si recò a casa del nonno, a Cava de’ Tirreni, dove avrebbe usato violenza fisica contro l’anziano, per sottrargli il portafoglio con all’interno 170 euro. Nel mese di agosto, a Salerno, invece, si sarebbe avvicinato ad un uomo che stava effettuando un prelievo presso un bancomat: dopo averlo colto di sorpresa alle spalle e dietro la minaccia con un oggetto non identificato, si fece consegnare 250 euro. Ad incastrarlo la testimonianza delle due vittime. Di qui l’arresto e il trasferimento in una comunità pugliese.