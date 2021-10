"Dammi un panino", al rifiuto aggredisce il panettiere: arrestato 30enne ad Agropoli

Momenti di tensione, ieri mattina, ad Agropoli, dov’è andata in scena una violenta lite all’interno di un panificio. Un 30enne, infatti, chiedeva con insistenza di avere un panino ed al rifiuto del panettiere lo avrebbe aggredito con un bastone.

Il caso

Sul posto sono giunti i carabinieri che hanno tentato di placare gli animi ma, a loro volta, sarebbero stati aggrediti verbalmente dal giovane. Successivamente, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e sottoposto ai domiciliari. Ma, al termine del rito direttissimo, è tornato in libertà con l’obbligo di firma per tre giorni a settimana.