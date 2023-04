Salerno, la preside De Vivo aggredita con il suo cucciolo da un Amstaff: "Sono sotto shock"

Momenti di tensione e tanta paura, intorno alle 18.30 di oggi, sul Corso Vittorio Emanuele, dove la dirigente scolastica Rossella De Vivo, originaria di Salerno ma in servizio a Casalecchio di Reno (Bologna), è stata azzannata insieme al suo cucciolo di 14 mesi (Jack Russell Creed) da un Amstaff che era al guinzaglio, pare, di un dog sitter.

L’aggressione

I due cani, inizialmente, si sono avvicinati a vicenda senza problemi. Dopo qualche minuto, il panico. L’Amstaff si è avventato improvvisamente sul cagnolino per azzannarlo. “Non c’è stato verso di staccarlo dal mio cane. Sono intervenuti almeno quattro uomini oltre me, che sono cascata a terra sanguinante alla mano” racconta a Salernotoday, ancora sotto shock, la preside De Vivo, la quale è stata soccorsa dagli altri passanti e poi da un'ambulanza del 118, che l’ha condotta al pronto soccorso del Ruggi d’Aragona, dove i medici gli hanno medicato le ferite: 6 punti su un dito, 4 su un altro; mentre il suo cagnolino ha riportato un morso e vari graffi: “Sono impaurita e dolorante. Ero tornata nella mia città per trascorrere il giorno festivo ed invece - dichiara amareggiata e attonita - io e il mio cucciolo abbiamo rischiato la vita”.

L’appello

La preside De Vivo, che ha sporto denuncia sull’accaduto, lancia un appello affinchè episodi del genere non si verifichino più: “Ci vuole maggiore cultura e sensibilizzazione all’educazione cinofila e rispetto. Inoltre, ci tengo a ringraziare le tantissime persone che mi hanno fatto bere, medicato, dato una sedia, rialzato, chiamato i soccorsi e i miei familiari, fatto compagnia in attesa dell’ambulanza e della polizia”.

Ha collaborato Alessandro Mazzaro