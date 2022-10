Urta un'auto e viene picchiato: uomo ferito al volto a Salerno

Paura, ieri sera, in via Valerio Laspro, a Salerno, dove un uomo è stato aggredito a poca distanza da alcune attività commerciali. Secondo una prima ricostruzione, un trentenne si sarebbe avvicinato a lui accusandolo di aver urtato la sua automobile mentre faceva la manovra. E’ nata, tra i due, una discussione, al culmine della quale il trentenne ha colpito alle spalle l’uomo con un oggetto contundente provocandogli una ferita al volto.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno condotto il malcapitato in ospedale per il trauma facciale e la rottura del polso. Su quanto accaduto sono in corso le indagini delle Forze dell’Ordine, che sono sulle tracce dell’aggressore.