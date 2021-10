Alberi pericolanti in via Dalmazia: intervengono i vigili del fuoco

La raffiche di vento di queste ore continuano imperversare lungo le strade di Salerno. Intorno alle 16.30, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Dalmazia per mettere in sicurezza alcuni alberi con rami pericolanti.

I disagi

Sul posto sono giunti anche gli agenti della Polizia Municipali, che hanno temporaneamente interrotto il traffico in via Carucci per consentire ai caschi rossi di intervenire a tutela della pubblica incolumità.