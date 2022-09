Maltempo a Salerno, grosso albero cade sulle auto e blocca la strada

Paura, intorno alle 23.30 di ieri, in via Pio XI a Salerno, dove un albero di alto fusto è precipitato sopra delle automobili e ostruiva il transito in alcune strade pertinenziali.

I soccorsi

La sala operativa del comando dei vigili del fuoco ha inviato la squadra del distaccamento città per verificare se ci fossero persone coinvolte. All’arrivo sul posto, i pompieri dopo aver verificato che non vi erano persone imprigionate negli abitacoli delle vetture, hanno provveduto alla rimozione dell’albero.