Salerno, divieto di alcolici ai minori: il sindaco firma l'ordinanza

Niente alcol ai minorenni. È stata firmata oggi dal Sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli l'ordinanza che impone ad ogni esercizio commerciale che vende alcolici di esibire all'ingresso avvisi e cartelli relativi al divieto di somministrazione di queste bevande ai minorenni.

La nota

"Si conclude così, con un atto istituzionale, l'iter di sensibilizzazione seguito dalla Commissione Ambiente e Cultura presieduta dal consigliere Arturo Iannelli che ha promosso l'iniziativa" si legge in una nota del Comune. Il divieto di vendita di bevande alcoliche ai minorenni sarà ricordato da appositi avvisi e cartelli che dovranno essere affissi in tutti i luoghi in cui ne è possibile l'acquisto, dai distributori automatici, ai bar, ai supermercati. Vendere bevande alcoliche ai minorenni è un reato punito dalla legge.