Vendeva bevande alcoliche a minori di 16 anni: chiuso bar a Salerno

Un bar di Salerno è stato chiuso per 10 giorni dalla Squadra Amministrativa della Questura di Salerno che sta svolgendo una serie di controlli agli esercizi commerciali e ai locali di intrattenimento per verificare l’osservanza delle prescrizioni imposte dalle leggi e dai regolamenti di settore che, qualora fossero disattese, possono determinare pericolo per l’incolumità degli avventori, con conseguenti negativi riflessi sull’ordine e sulla sicurezza pubblica.

Il blitz

Al termine delle verifiche, nella giornata di oggi, è stato emesso un provvedimento cautelare di sospensione dell’attività – per la durata di giorni 10 - di un bar delcentro storico, ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), per “eliminare in via preventiva possibili fonti di pericolo e per la tutela anticipata della Pubblica Sicurezza”. Il titolare, a cui è stata elevata una sanzione amministrativa, era già stato deferitoall’Autorità Giudiziaria per aver somministrato bevande alcooliche a minori di 16 anni.

L'avviso

“La somministrazione, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, di bevande alcooliche ai minori, oltre ad essere un reato, è un fenomeno che viene particolarmente attenzionato dagli operatori di Polizia, atteso che un numero sempre più crescente di ragazzi e ragazze giungono al pronto soccorso dell’ospedale in stato di coma etilico” ricordano dalla Questura.