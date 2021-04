Allarme bomba in un negozio di Salerno: chiusa via Santi Martiri

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia di Stato. La strada è stata temporaneamente chiusa con inevitabili disagi alla circolazione veicolare: è aperta, invece, la traversa adiacente di via Francesco Manzo

Tensione, questa mattina, in pieno centro a Salerno. E’ scattato, intorno alle 10.30, un allarme bomba in via Santi Martiri Salernitani: un ordigno sarebbe stato trovato all'interno di un negozio.

L’intervento

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia di Stato che hanno effettuato i primi rilievi ed avviato le indagini. La strada è stata temporaneamente chiusa con inevitabili disagi alla circolazione veicolare: è aperta, invece, la traversa adiacente di via Francesco Manzo.