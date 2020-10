Covid, Antonacchio a De Luca: "Quando apre terapia intensiva modulare al Ruggi?"

"In un momento particolare in cui la gente oltre che confusa è impaurita, sarebbe opportuno che si dicesse la verità e che le dichiarazioni fossero nel concreto verificate prima di farle”. E’ l’appello lanciato dal segretario generale della Cisl Funzione Pubblica Pietro Antonacchio al governatore della Campania Vincenzo De Luca il quale si sofferma sulla situazione all’interno dell’azienda ospedaliera universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno.

Le criticità

Antonacchio denuncia: “La terapia intensiva modulare per ora non può aprire poiché manca il collaudo. Non volendo entrare nella querelle su altre cause e motivazioni su cui indaga anche la procura, la ragione per cui la terapia intensiva modulare per ora non può aprire è perché manca il collaudo, avendo l’azienda salernitana riscontrato l’assenza di alcuni requisiti ritenuti determinanti per l’avvio delle attività”. Infatti – aggiunge il sindacalista – “la società responsabile dei lavoro di allestimento e realizzazione avrebbe dovuto provvedere a consegnare l’opera al beneficiario, cioè al Ruggi, chiavi in mano ovvero immediatamente operativa. Purtroppo si sono riscontrate invece varie anomalie che sembrerebbero aver determinato l’impedimento all’apertura che, oltre al basamento di appoggio e l’obbligo di creare una parete esterna per evitarne un possibile scivolamento, riguardano anche a lavori interni non coincidenti col bando oppure ritenuti bisognevoli di un miglioramento”. Tali rilievi sembrerebbero riguardare assenze di alimentazioni elettriche e di alcuni componenti, non conforme sezione di umidificazione e sistema di filtraggio da potenziare, mancato montaggio delle batterie, accessi non conformi e senza barriere per il superamento degli scalini atteso che i moduli sono collocati a circa 60 cm di altezza dal suolo, invasione della carreggiata stradale e mancanza di alcune prese di alimentazione ai testa letto.

L’appello al governatore: