Donna di 103 anni operata al femore: l'intervento riuscito raccontato dal dottore Mauro Nese

Una storia di speranza, a lieto fine, è quella che racconta il dottore Mauro Nese, Direttore dell'UOC di Ortotraumatologia dell'AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, che pochi giorni fa ha operato al femore una donna di 103 anni.

L'intervento

L'anziana signora, nota per il forte temperamento e il suo spirito giovanile, era stata vittima di un incidente domestico che le aveva causato la frattura mediale di collo femore. È stato necessario intervenire con solerzia, con un impianto di Endoprotesi, che ha permesso alla signora Paolina di riappropriarsi della sua motilita'. Ventiquattro ore dopo infatti, ha deambulato come da prassi e il quinto giorno ha lasciato l'ospedale, senza aver perso il suo buonumore. "Ogni vita, a qualsiasi età, ha un valore assoluto e migliorare le condizioni fisiche di ogni individuo, qualora fosse necessario, è dovere inequivocabile e imprescindibile degli operatori sanitari". Questo il messaggio che dal reparto di Ortopedia del Ruggi, e attraverso la vicenda della signora Paolina, vuole raggiungere tutti i pazienti e soprattutto coloro che avanti con gli anni non devono mai abbandonare la speranza di guarire.