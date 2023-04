Malore mentre si trova in chiesa, anziana muore a Salerno

Malore mentre si trova in chiesa, muore anziana a Salerno, in piazza Portanova. E' accaduto nella chiesa di San Pietro in Vinculis. Sul posto, allertati da alcuni passanti, sono intervenuti i volontari del 118 che hanno constatato il decesso della donna. Con loro anche gli agenti della sezione Volanti della Questura di Salerno. Secondo le prime ricostruzioni, l'anziana sarebbe stroncata da un malore.