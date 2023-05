Viveva in gravi condizioni igienico-sanitarie: salvata anziana a Salerno

Gli agenti della polizia municipale di Salerno - insieme al personale del Centro di Igiene Mentale dell’Asl e agli assistenti sociali del Comune - sono intervenuti, questa mattina, all’interno di un’abitazione di un’anziana, affetta da ludopatia, in Corso Giuseppe Garibaldi.

Il blitz

Una volta giunti dentro l’appartamento si sono trovati davanti ad un’immagine di totale degrado con gravi carenze igienico-sanitarie. La donna è stata condotta in una casa di riposo, mentre la casa è stata chiusa in attesa di essere bonificata. Si tratta della stessa persona protagonista, nelle settimane, scorse, del programma “Pomeriggio Cinque” di Barbara D’Urso, a cui si erano rivolti i condomini dello stesso palazzo per segnalare pubblicamente lo stato di abbandono in cui viveva l’anziana.