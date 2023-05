Ammanco nel patrimonio che gestiva per conto di un anziano, condannato professionista

A tutela dei beni di un anziano professore, ritenuto incapace di gestire il proprio patrimonio, se ne sarebbe invece appropriato per circa 130mila euro. E' stato condannato a 3 anni e 4 mesi di reclusione.

La sentenza

La sentenza - come racconta Il Mattino - è giunta dopo il rito abbreviato dinanzi al gup. Per l'imputato c'erano le accuse di peculato, omissione di atti d'ufficio e falso ideologico commesso da pubblico ufficiale. Secondo le accuse - bisognerà leggere le motivazioni del giudice per comprendere la dinamica dei fatti - la professionista, nominata quale amministratore di sostegno dei beni patrimoniali della vittima - avrebbe indotto in errore il giudice tutelare con documentazione falsa e omettendo informazioni rilevanti, distraendo a proprio vantaggio quella somma di denaro. Le indagini furono condotte dalla Guardia di Finanza, dopo la denuncia presentata dalla figlia dell'anziano, 87enne. I fatti vanno dal 2018 al 2022. La tesi della difesa è stata accolta in parte: secondo questa testi l'imputata aveva margini di gestione del patrimonio finanziario, in ragione di una pronuncia del tribunale civile che ne giustificasse appunto i movimenti. Quei soldi, insomma, sarebbero stati spesi nell'interesse della parte lesa, rendicontati e con pagamenti fatti con carta di credito, in modo da poter avere prova dei movimenti effettuati. Da capire ora il ragionamento del giudice, che permetterà alla difesa di fare ricorso in appello.