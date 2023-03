Guida controsenso e tampona anziano, 70enne lo rimprovera e viene aggredito

Tampona un anziano alla guida di un'auto. Pare stesse andando anche contro il senso di circolazione. L'anziano lo ha rimproverato e l'automobilista ha perso la testa, colpendolo il 70enne prima con una testata e poi con calci e pugni. Dopo, con un coltello, avrebbe minacciato le persone che assistevano alla scena.

Il fermo

Mattinata di follia, questa mattina, in via in Mantegna, nel quartiere Torrione, nei pressi di un bar della zona orientale. Protagonista della vicenda un uomo di 40 anni che dopo l'incidente ha aggredito un 70enne che lo aveva redarguito per il suo comportamento. L'anziano è stato soccorso dai volontari di un'ambulanza e poi trasferito al Ruggi, dove gli è stata riscontrata la frattura del setto nasale. Sul posto sono giunti gli agenti della polizia municipale e la polizia, che hanno fermato il 40enne, per gli accertamenti del caso.