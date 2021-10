Appalti truccati, via agli interrogatori: Zoccola risponde per oltre sette ore

L'interrogatorio di garanzia è iniziato alle 11.30 ed è terminato alle 18.45. Si è avvalso della facolta' di non rispondere, invece, Luca Caselli, dirigente del settore Ambiente. E' slittato a lunedì per un difetto di notifica l'interrogatorio del consigliere regionale ed ex assessore alle Politiche Sociali, Savastano