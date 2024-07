"Arechi" e "Volpe", il sindaco convoca Milan e conferma impegno della Regione

Il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli aveva convocato nei giorni scorsi l'amministratore delegato della Salernitana Maurizio Milan per chiarimenti in merito alle vicende societarie. L'amministrazione sta seguendo da mesi, con la dovuta attenzione e riservatezza, l'evoluzione della situazione.

L'incontro

Milan è stato ricevuto oggi pomeriggio a Palazzo di Città dal Sindaco, unitamente al CapoStaff Enzo Luciano ed al Direttore Felice Marotta consulente del Sindaco per i rapporti con la Salernitana. Milan ha fornito all'amministrazione ampie rassicurazioni sulle intenzioni della proprietà di proseguire nei programmi societari e tecnici proclamati. Il Sindaco ha ribadito l'urgenza che la società faccia rapida e totale chiarezza procedendo a gesti concreti di programmazione nel rispetto di un patrimonio della città e del grande sostegno ricevuto. Nel frattempo la Regione Campania conferma gli impegni assunti per la realizzazione del nuovo stadio Arechi e contestualmente del nuovo campo Volpe. Entro il mese di luglio é previsto il via alle gare per la realizzazione dei due impianti.