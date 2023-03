Nascondeva in casa, a Salerno, coltelli e materiale per vendere la droga: arrestata una 25enne

Alla vista dei poliziotti prova a invertire la marcia ma viene bloccata e trovata in possesso di droga: arrestata una giovane salernitana di 25 anni. È accaduto a Torre Annunziata (Napoli) dove gli agenti del commissariato di polizia di Torre del Greco, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, nel transitare in via del Principio, hanno notato a bordo di un'auto una ragazza che, alla loro vista, ha tentato di invertire la marcia per eludere il controllo. I poliziotti l'hanno però bloccata, trovandola in possesso di un involucro contenente circa 104 grammi di cocaina.

Il blitz

Inoltre, presso la sua abitazione a Salerno, hanno rinvenuto in un armadietto cinque bilancini di precisione, tre coltelli da cucina, un paio di forbici e diverso materiale per il confezionamento della droga. La 25enne, A.P. le sue iniziali, con precedenti di polizia, è stato arrestata per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.