Passeggiava con 19 pezzi di hashish e un coltello: arrestato 25enne a Salerno

I “Falchi” della Squadra Mobile hanno controllato il giovane mentre si trovava in in via Salvador Allende. Altra droga è stata rinvenuta all'interno della sua abitazione

Uno spacciatore è stato arrestato oggi a Salerno. Durante i servizi di repressione dei reati per il contrasto alla cessione ed all’uso di stupefacenti, gli agenti della Polizia di Stato hanno ammanettato un ragazzo, D.M.F. di 25 anni, residente nel capoluogo.

Il blitz

Durante un servizio specifico contro lo spaccio i “Falchi” della Squadra Mobile hanno controllato il giovane in via Salvador Allende, dove più volte era stato avvistato anche in precedenza. Quest’ultimo ha tentato di disfarsi di una scatolina di metallo contenente 19 pezzi di hashish per un peso complessivo di 15 grammi ma è stato bloccato dai poliziotti, che gli hanno trovato indosso anche altri 4 involucri di hashish, un coltellino a serramanico con lama sporca di sostanza stupefacente, ed una somma di denaro ammontante 420 euro in banconote di piccolo taglio. La perquisizione è stata estesa alla sua abitazione, dove sono state trovate altre 6 dosi di hashish ed un bilancino elettronico. Lo spacciatore è stato quindi arrestato e l’Autorità Giudiziaria lo ha sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa del giudizio di convalida.