Nascondeva in casa crack e cocaina: arrestata 44enne salernitana

Una quarantaquattrenne salernitana, S.R le sue iniziali, è stata arrestata per droga. Nel corso di una perquisizione presso il suo appartamento, infatti, i carabinieri l’hanno trovata in possesso di sostanza stupefacente suddivisa in 62 dosi di crack e hashish (per un peso rispettivo di 18 e 2 grammi), che è stata sottoposta a sequestro.Il blitz è scattato in una palazzina in via Posidonia, nel quartiere Pastena.