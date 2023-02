Scoperta casa della droga, blitz a Salerno: un arresto

Un uomo, A.F le sue iniziali, è stato arrestato dalla Squadra Mobile di Salerno per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nel corso di una perquisizione presso la sua abitazione, infatti, gli agenti della Questura lo hanno trovato in possesso di circa 200 grammi di hashish e di due bilancini di precisione utilizzati per la preparazione di dosi destinate alla vendita.