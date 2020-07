Esce di casa fuori dall'orario previsto: "Papacchione" torna in carcere

C'e' un pregiudicato fermato, anche se per violazione della misura cautelare, dopo il ferimento ieri sera a Salerno di un ragazzo. Il fatto è accaduto alle 19.45 nel quartiere Pastena, tra via Petrillo e via Santa Margherita, e la vittima (un giovane di 22 anni) si è rifugiata in una sala scommesse Eurobet per sfuggire al sicario che comunque l'ha colpita alla gamba. I carabinieri hanno subito acquisito immagini dalle telecamere dei sistemi di vidoesorveglianza della zona e ricevuto alcune indicazioni parziali da diversi presenti.

Le indagini

Poi ci sono state perquisizioni a carico di persone con pregiudizi penali, e non è stato trovato a casa il pluripregiudicato Giuseppe Stellato, conosciuto come Papacchione, sottoposto alla sorveglianza speciale e obbligato a rimanere in casa dalle 21 alle 6. L'uomo è stato individuato e accompagnato in caserma dove è stato arrestato per le violazioni al regime della sorveglianza speciale. Le indagini vanno avanti non escludendo alcuna pista.