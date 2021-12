Sorpreso con hashish e marijuana sul lungomare: arrestato 26enne a Salerno

Gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato uno spacciatore nel centro di Salerno. Nel pomeriggio di ieri, i poliziotti della Squadra Mobile hanno ammanettato, D.M.F., 26 anni,, salernitano con precedenti specifici, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. In particolare, l’uomo è stato notato dagli agenti nei pressi del Lungomare Trieste ed è stato trovato in possesso di alcune dosi di hashish e marijuana pronte alla vendita.

Il blitz

Inoltre, dopo la perquisizione domiciliare, in alcuni nascondigli ricavati nell’abitazione, sono stati trovati ulteriori quantità di sostanza stupefacente in particolare: circa 8 grammi di cocaina, circa 390 grammi di hashish e circa 25 grammi di marijuana, ma anche un bilancino di precisione ed altri strumenti utili al confezionamento dello stupefacente.Il pusher è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato ed è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto fissata per questa mattina.