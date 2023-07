Nuovo arresto per droga a Salerno. I carabinieri hanno ammanettato un uomo, S.S, accusato di spaccio poiché sorpreso a cedere sostanza stupefacente ad un’altra persona. Non solo. Ma, nel corso della perquisizione, è stato trovato in possesso di 3 grammi di cocaina, 6 grammi di crack e 370 euro in contanti.