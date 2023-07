Uno straniero, A.F le sue iniziali, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’uomo, nel corso di una perquisizione condotta dalla Polizia di Stato, è stato trovato in possesso di 12 involucri di hashish per un peso complessivo di 35 grammi e della somma di 90 euro in contanti.