Infastisce i passanti in Piazza della Concordia: arrestato straniero ubriaco

Momenti di tensione, oggi, in Piazza della Concordia a Salerno, dove uno straniero di 25 anni, di origine nord Africana, è stato fermato e arrestato dalla Polizia Municipale e dai militari dell’esercito.

L’uomo era in stato di agitazione ed ubriaco e infastidiva i passanti. Dopo essere stato fermato dai poliziotti, non voleva fornire neanche i documenti di riconoscimenti. Successivamente, nonostante abbia opposto resistenza più volte, è stato condotto al comando dei caschi bianchi per l’identificazione.