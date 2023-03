Spacciava droga nonostante fosse ai domiciliari: un arresto a Salerno

Nel corso della perquisizione domiciliare, infatti, è stato trovato in possesso di circa 16 grammi di hashish, 12 grammi di crack, 8,20 grammi di cocaina, un bilancino di precisione ed altro materiale per il confezionamento e 650 euro in contanti