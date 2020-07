Da Locri a Salerno per perseguitare la sua ex: arrestato 55enne

Gli Agenti della Polizia di Stato hanno arrestato nelle prime ore della mattina un pregiudicato locrese, per il reato di stalking. L’uomo è stato sorpreso da una pattuglia dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Salerno, in Via Duomo, nel cuore del centro storico: la Volante è intervenuta per soccorrere una donna, vittima di stalking da parte del suo ex compagno. I poliziotti hanno rintracciato quest’ultimo, cinquantacinquenne calabrese con precedenti per estorsione, porto abusivo di armi e maltrattamenti in famiglia e lo hanno accompagnato presso gli uffici della Sezione Volanti.

L'arresto

Al termine degli accertamenti di rito, è finito in manette in quanto a suo carico era stato emesso un ordine di carcerazione, per scontare un anno e cinque mesi di pena, emesso dal Tribunale di Locri (RC) Ufficio Esecuzioni Penali per i reati di atti persecutori, violazione di domicilio ma anche porto abusivo di armi. Il 55enne è tratto in arresto è stato rinchiuso presso la locale casa circondariale, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.