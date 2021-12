Maxi assembramento e tensioni al Centro Vaccinale del "Teatro Augusteo": arrivano i carabinieri

Tensione e disagi, nel primo pomeriggio di oggi, al Centro Vaccinale allestito presso il Teatro Augusteo, in pieno centro a Salerno.

I disagi

In occasione della riapertura (la struttura è stata chiusa per tre giorni 24-25-26 dicembre), tantissimi cittadini si sono recati presso il Centro per sottoposti al vaccino. Ma – secondo quanto riferito da alcuni dei presenti – hanno trovato gli addetti poco organizzati. E così – come mostrano le foto in basso – si è formato un maxi assembramento davanti al Centro, dove sono arrivate anche quattro gazzelle dei carabinieri per placare gli animi. Molti cittadini, infatti, si sono infastiditi per la calca formatasi sul lato del lungomare e per le modalità poco chiare dei turni per accedere alla struttura.