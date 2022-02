Audizione protette dei minori, al Tribunale di Salerno le nuove sale di ascolto

Alle pareti ci sono i disegni di Minnie e Topolino; sul tavolino, invece, giocattoli e macchinine; sulle poltroncine dei cuscini con i personaggi dei cartoni animati. L'austerità delle aule d'udienza viene interrotta varcando la soglia delle tre sale d'ascolto protetto allestite al palazzo di giustizia di Salerno alla cui realizzazione hanno contribuito tre associazioni filantropiche.

Le udienze protette

Al terzo piano della cittadella giudiziaria, accanto all'aula gip numero 322, ce n'è una dove i minorenni, seduti su sedie colorate e mentre disegnano, potranno essere messi a loro agio. Per il presidente del tribunale di Salerno, Giuseppe Ciampa, quello di oggi "è un momento importante perchè, finalmente, possiamo gestire, all'interno del palazzo, situazioni che consentono di avere una prova quanto più genuina possibile". In sei mesi, nel distretto di Salerno, "abbiamo fatto quindici audizioni protette". Queste sale, oltre che per i minori, potranno essere utilizzate anche per le figure dei vulnerabili atipici, cioè "chi ha avuto esperienze negative e che vengono considerati ugualmente da proteggere e, quindi, l'audizione avviene con le medesime modalità".