Paura in centro a Salerno, auto a fuoco: salvo chi era alla guida

Paura in pieno centro a Salerno, quando un'auto in transito in via Santissimi Martiri Salernitani ha preso fuoco. Il conducente della vettura è riuscito a mettersi in salvo in attesa dell'intervento dei vigili del fuoco per le operazioni di spegnimento.

L'intervento

Le operazioni dei caschi rossi hanno mandato in tilt la viabilità nel centro, già congestionata a causa della forte pioggia che si è abbattuta sulla città. Sul posto sono giunti anche i carabinieri per i rilievi del caso.