Truffa sull'acquisto di un'auto di lusso, indagato salernitano

C'è un salernitano al centro di una truffa di auto di lusso, venduta e rubata per ben due volte. Si tratta di un 60enne, che aveva comprato l'auto da un sito internet, munita di una sola chiave di serie.

Le accuse

Per farlo aveva sborsato 28mila euro, ma dopo due mesi quella vettura gli fu rubata, come scrive Il Mattino. I carabinieri, ricevuta la denuncia, trovano la vettura in provincia di Bergamo, senza segni di scasso e con la chiave di serie inserita nell’accensione. La beffa è rappresentata dal fatto di non poter riottenere l’auto, perché sotto sequestro in seguito alla denuncia presentata da un’altra persona che ritiene essere il legittimo proprietario.