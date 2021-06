Lavori sull'A3, chiusure notturne sul tratto Cava-Salerno: i disagi

In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Cava De' Tirreni, si potrà rientrare a Salerno. Lo ha reso noto Autostrade Meridionali con una nota

Sulla A3 Napoli-Pompei-Salerno, per consentire di proseguire i lavori di manutenzione della galleria Iannone, in orario notturno, nelle quattro notti consecutive di martedì 29, mercoledì 30 giugno, giovedì 1 e venerdì 2 luglio, con orario 22-6, sarà chiuso il tratto compreso tra Cava De' Tirreni e Salerno, verso Salerno. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Cava De' Tirreni, si potrà rientrare a Salerno. Lo ha reso noto Autostrade Meridionali con una nota.