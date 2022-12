Avvocato colpito con un pugno dal parente di un cliente, l'Ordine pronto a denunciare

Colpito con un pugno l'avvocato del foro di Salerno, Antonio Calabrese. L'autore è il familiare di un suo assistito, come riporta la testata "Rta Live".

Il fatto

Il legale non conosceva il ragazzo che doveva difendere. Si trattava di una difesa d'ufficio che gli era stata comunicata - come da prassi - dalla polizia. Il legale aveva ricevuto nel suo studio i familiari del giovane. Uno di questi, tuttavia, avrebbe avuto da ridire sulla difesa, andando contro la linea dell'avvocato, il quale sarebbe stato colpito con un pugno al volto. Il legale, di 77 anni, è stato medicato poi in ospedale. Ne avrà per pochi giorni. Informato dell'accaduto l'Ordine di Salerno, oltre ad esprimere la massima solidarietà a Calabrese per quanto accaduto, ha annunciato che sarà presentata denuncia contro l'aggressore.