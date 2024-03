Rifiutano di pagare l'avvocato, minacciato e intimidito: coppia condannata

Non volevano pagare il compenso all'avvocato, che aveva seguito una pratica per il riconoscimento di una pensione di invalidità dall'Inps: una coppia di Salerno è stata condannata a 2 mesi di reclusione. L'accusa era di tentata violenza privata. La parte lesa era rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Paolo Laudisio. La storia risale al 2016, con la denuncia sporta dal legale, che spiegò che fu necessario l'intervento prima del 118 e della polizia, poi, all'interno del suo studio.

La storia

Le parti avevano pattuito un compenso del 15% una volta recuperati i soldi dall'Inps. L'assistito - poi finito imputato - aveva ottenuto 30mila. La coppia aveva però chiesto l'intera pratica per sottoporla ad un amico, che - a loro dire - avrebbe velocizzato il tutto. L'avvocato rifiutò di consegnare il fascicolo, spiegando che si sarebbe dovuta seguire la prassi prevista per legge. La circostanza avrebbe così fatto perdere il controllo alla coppia, che prima minacciò e poi tentò di aggredire il legale, pur se la causa aveva avuto esito positivo proprio grazie al lavoro della persona offesa. La coppia minacciò di "dare fuoco allo studio" nel caso non avesse ottenuto tutto l'incartamento. Il legale fu strattonato all'interno del suo studio, costretta poi a chiedere aiuto ad altri clienti in attesa, infine al marito. L'imputata si sarebbe ad un tratto anche gettata a terra, simulando un malore. Con l'arrivo della polizia i due furono identificati mentre, poco dopo, partì il procedimento penale presso il tribunale. A loro difesa, la coppia depositò una registrazione che smentiva le minacce e le intimidazioni. La procura chiese così l'archiviazione del procedimento ma il gip dispose l'imputazione coatta per entrambi, dopo memoria presentata dal legale che assisteva la collega. Ora è arrivata la condanna a 2 mesi di reclusione.